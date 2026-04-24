El precio del dólar en Colombia para este viernes 24 de abril inició con un promedio de $3.549, lo que significó un descenso de $11 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.560.

La divisa estadounidense abría la jornada a la baja, en un momento en que el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán frenó las esperanzas de una distensión inmediata de la tensión en Oriente Medio.

Y es que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios “capaces” y “leales” que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

En ese sentido, el dólar ha atraído la demanda de refugio en medio de la incertidumbre.