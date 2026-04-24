En el último día del Congreso de Asofondos, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, le pidió a la candidata presidencial Paloma Valencia que retire la demanda contra la reforma pensional.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que desbloquear la reforma pensional significa renovar el compromiso de la sociedad con 26 millones trabajadores y con 3.1 millones de personas mayores que necesitan una decisión inmediata.

“Ojalá una de las candidatas presidenciales retirara con un gesto de concurrencia en esta discusión una de las demandas ante la Corte Constitucional en contra de la reforma pensional. Tenemos plena convicción de que la transformación contenida en la reforma, consensuada en el Congreso con Asofondos y con los fondos privados y Colpensiones es indispensable para el país y para la viabilidad futura del sistema pensionado. Este llamado debe escucharse en este recinto y por fuera de él. A pocas semanas de acudir a las urnas es imposible reducir este debate a una cuestión meramente jurídica”, socializó el funcionario.

A su vez, Sanguino le hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia que desistan de las acciones que buscan retrasar el mandato popular.

“La reforma pensional surgió de un diálogo social responsable y responde a la necesidad de transformar el sistema actual. No hay que perder de vista que se requiere un sistema que provea seguridad y sostenibilidad financiera, que aumente la cobertura a través de un esquema unificado mayoritariamente público, complementario y no competitivo”, expresó Sanguino.

Además, explicó que el Decreto 0415, que traslada $25 billones de las AFP a Colpensiones, se expide para definir de manera clara las condiciones bajo las cuales se pueden exigir los recursos destinados al pago de mesadas pensionales.

Sobre el tema del salario mínimo, el funcionario manifestó que la tasa de interés sí es inflacionaria. “Contrario a la tesis de que el efecto inflacionario se deriva del incremento salario mínimo”.