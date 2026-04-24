La Fiscalía imputó cargos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego a alias Barbas, capturado en el municipio de Curumaní como presunto responsable del atentado en el que resultó herida la patrulla de la Policía Soraya Montoya el 23 de marzo pasado.

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La diligencia judicial se desarrolló en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, donde el representante de la Fiscalía indicó que entre las pruebas está el testimonio de otro patrullero, quien señaló que para el día de los hechos se encontraban realizando labores de vigilancia en el centro de Curumaní y en cercanías a la Alcaldía observaron que una motocicleta los estaría siguiendo, por lo que alertó a su compañera.

Sin embargo, de un momento a otro escuchó las detonaciones de arma de fuego con las cuales resultó herida la uniformada. Asimismo detalló que, por haber sido en un lugar iluminado y porque además los sujetos se regresaron a seguir disparando, pudo observar de manera clara sus rostros, además de identificar a uno de ellos, a quien con anterioridad ya le había hecho una requisa en un puesto de control y solicitud de antecedentes.

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“Con el arma de dotación el patrullero dispara para que los sujetos no se devolvieran, pudo observar que la motocicleta era una GN de color roja y logró ver sus rostros y a uno de ellos ya le habían realizado registros, y la ciudadanía les había señalado que trabajaban con la gente de arriba haciendo referencia con el ELN”, refirió el fiscal.

Es de señalar que las autoridades indicaron que alias Barbas presuntamente haría parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y estaría vinculado a extorsiones, homicidios selectivos y reclutamiento de menores.

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Durante el operativo de captura, la Policía incautó una granada de fragmentación, munición de fusil, un proveedor, material del ELN, una motocicleta y tres celulares.