Un hombre identificado como Martín Amaya Grifo murió al caer en un pozo en su residencia, en el barrio Barahoja del municipio de Aguachica, Cesar, a tempranas horas del pasado domingo 19 de abril. Pese a que al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Municipal, no lograron rescatarlo con vida.

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Se conoció que tras maniobras de los bomberos para el rescate, el cadáver fue sacado del hueco profundo y entregado a la Policía Nacional, que practicó el levantamiento hasta ser trasladado a Medicina Legal.

Sobre las circunstancias que llevaron a Amaya Grifo a caer en el pozo, se estableció que, al parecer, iba a realizar un mantenimiento y en una mala práctica se resbaló.

Su muerte ha causado gran consternación entre sus familiares, ya que era conocido como una persona responsable y dedicada al hogar.