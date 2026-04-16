Participar en carreras o piques de motocicletas en la vía Valledupar-Paz, le costó la vida a Luis Ángel Arrauth, de 20 años, en hechos registrados la noche del pasado miércoles 15 de abril.

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Versiones de testigos señalaron que este joven se movilizaba en una motocicleta y junto a un grupo de varios jóvenes también en vehículos iguales protagonizaron piques, y en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades sufrió una caída que lo dejó malherido en el pavimento.

Sus amigos lo auxiliaron de manera inmediata y trasladaron a la clínica Santa Isabel, donde murió producto de un traumatismo cráneo encefálico severo que sufrió al caer de la motocicleta y golpearse fuertemente la cabeza con la carretera.

Sobre el occiso se conoció que era hijo de un reconocido comerciante dedicado a la venta de celulares en la Galería Popular, donde él también labora. Al parecer, sus familiares desconocían que se encontraba realizando dichos piques que en esta ciudad son ilegales.

En este mismo hecho habrían resultado heridas tres personas más quienes permanecen en una clínica de esta capital por lesiones de consideración.

Precisamente por esta situación usuarios de la vía que conduce al municipio de La Paz, por el puente Salguero, han realizado diferentes llamados a las autoridades para que ejerzan controles ya que los piques son frecuentes y a altas horas de la noche lo que se ha convertido en un escenario inseguro para transitar.

Además se conoció que en la ciudad hay un grupo de jóvenes amantes a las carreras de motocicletas promoviendo una iniciativa para que estas no sean clandestinas y el municipio les permita usar un espacio para realizarlas, no afectar a la ciudadanía y realizarlas de manera organizada.