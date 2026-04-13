Un hombre muerto y otro herido fue el resultado de un atentado sicarial en el perímetro urbano del municipio de Agustín Codazzi, Cesar.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Abel Antonio Flórez López, de 51 años, quien era conocido como Sacarrín.

El ataque se registró en la tarde de este domingo 12 de abril, sobre la carrera 11 con calle 13, del barrio Aida Quintero, frente al colegio Itagro.

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Según la información preliminar, la víctima se encontraba sobre la vía, cuando llegaron dos personas de sexo masculino a bordo de una motocicleta, uno de ellos sacó un arma de fuego, sin descender del vehículo le disparó a la altura de la cabeza a Flórez López y huyó con rumbo desconocido.

En este mismo hecho resultó lesionado un hombre de 45 años de edad, quien presenta una herida por arma de fuego en glúteo derecho y fue trasladado a un centro asistencial local, donde se recupera.

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Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía realizó los actos urgentes e inspección judicial a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local.