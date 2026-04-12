En medio de la música que marcó generaciones y el recuerdo vivo de su legado, familiares, amigos y seguidores despidieron este domingo al maestro Pedro Ramayá Beltrán durante su velación, realizada a las 2:00 de la tarde en el cementerio Jardines de la Eternidad sur, en Barranquilla.

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El encuentro se convirtió en un homenaje a este, uno de los más grandes exponentes del folclor del Caribe colombiano. Rodeado de flores, gaitas y flautas que evocaban su esencia musical, en el lugar se sentía una nostalgia, pero el orgullo de quienes reconocen en Ramayá a un símbolo de la cumbia moderna.

Su partida deja un vacío profundo en la música tradicional, pero también una huella gigantesca en la cultura nacional y el Carnaval de Barranquilla.

“Siempre me sentiré orgulloso de ser su nieto”

Durante la ceremonia, su nieto Jean Carlos Beltrán compartió con EL HERALDO recuerdos llenos de emoción y gratitud. “Siempre me voy a sentir orgulloso de llevar su música en mi sangre”, expresó, al tiempo que recordó cómo desde los siete años creció interpretando las melodías de su abuelo.

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El joven músico destacó que su relación con Ramayá estuvo profundamente ligada a los escenarios. “Toqué con él muchas veces, desde niño, en tarima. Siempre estuve acompañándolo hasta que ya no pudo tocar más”. A pesar de la distancia, pues actualmente reside en Bogotá, aseguró que nunca dejó de estar pendiente de su abuelo, a quien definió, más que con una palabra, como un motivo constante de orgullo.

Uno de los momentos más conmovedores de la velación se vivió cuando Jean subió a la parte superior del cajón para rendirle un último homenaje musical. Allí, interpretó con la gaita algunas de las canciones de su abuelo. “Esto lo llevo en la sangre, siempre lo voy a recordar y lo voy a llevar en mi corazón”, expresó conmovido.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo

Legado que trasciende generaciones

Por su parte, su nieto Andrés Beltrán resaltó la dimensión artística del maestro, a quien describió como “el máximo exponente del folclor, el rey de la cumbia”. En sus palabras, Ramayá fue “un baluarte que hoy despedimos, pero cuya música vivirá por siempre en nuestros corazones”.

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Andrés también subrayó cómo la herencia musical del artista ha permeado a toda la familia. “Yo creo que el 75 % de nosotros somos músicos. Desde mi papá, Ramiro Beltrán, hasta las nuevas generaciones. Mi hijo también toca flauta y canta. Esto sigue”, afirmó, evidenciando que el legado del maestro no solo se escucha, sino que se continúa.

Exequias este lunes

La familia informó que las exequias de Pedro Ramayá Beltrán se llevarán a cabo este lunes 13 de abril, en una ceremonia en la que se espera nuevamente la presencia de allegados, músicos y seguidores que rendirán el último adiós al artista.

La despedida de Pedro Ramayá Beltrán no fue un adiós definitivo, sino una celebración de su vida y obra. Entre anécdotas, melodías y palabras de afecto, quedó claro que su influencia seguirá resonando en cada rincón del Caribe colombiano, especialmente en escenarios como el Carnaval de Barranquilla, donde su música se convirtió en tradición.

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Hoy, su flauta guarda silencio, pero su legado sigue sonando con fuerza en quienes heredaron su pasión y en un país que lo reconoce como uno de sus grandes maestros.