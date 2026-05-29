La cantante estadounidense Ariana Grande confirmó oficialmente el inicio de una nueva etapa musical con el anuncio de “hate that i made you love me”, el primer sencillo de su próximo álbum titulado Petal.

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La artista aseguró que se trata de uno de los temas más especiales que ha escrito en toda su carrera.

A través de sus redes sociales, Ariana Grande también confirmó que Petal, su octavo álbum de estudio, estará disponible el 31 de julio y marcará una nueva era artística después de varios años enfocada en proyectos cinematográficos y producciones como Wicked y el álbum Eternal Sunshine.

El nuevo sencillo fue producido junto a dos reconocidos nombres de la industria musical como lo son Max Martin e Ilya Salmanzadeh, colaboradores frecuentes de Ariana Grande y responsables de varios de sus éxitos más populares.

Ambos productores también participaron en el sonido de Eternal Sunshine, trabajo discográfico que consolidó una etapa más emocional y personal dentro de la carrera de la cantante.

El título “hate that i made you love me” ya deja entrever una temática cargada de emociones y sentimientos intensos, algo que la propia artista destacó en el mensaje que acompañó el anuncio.

“Simplemente no puedo esperar a que sea vuestra”, escribió Ariana Grande, mostrando el fuerte vínculo emocional que siente con esta canción y con el nuevo proyecto musical.

Según seguidores y expertos de la industria, Petal podría representar una de las etapas más sinceras y personales de la artista, con un enfoque más directo tanto en las letras como en la producción sonora.