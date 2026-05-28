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Por:  Redacción Tendencias

El streaming sigue siendo la opción favorita de los colombianos para el entretenimiento en casa. A pesar de la fuerte competencia de plataformas como Disney+, Max o Prime Video, Netflix mantiene una alta cuota de pantalla en el país.

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El más reciente monitoreo semanal de la plataforma revela un consumo variado que combina películas de acción y comedia con producciones seriadas cortas, además de fijar los costos actuales para sus tres planes de suscripción.

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La comedia y la acción dominan las preferencias cinematográficas de los usuarios

El público local salta de un género a otro sin problema. Según el reporte de tendencias del portal especializado Colombia.com, el listado de las diez películas más reproducidas de la última semana mezcla títulos de suspenso, humor y animación.

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Los largometrajes que lideraron la audiencia en el territorio nacional fueron:

  • Intercambiados
  • Hazme el favor
  • Las damas primero
  • Criaturas luminosas
  • Aguas siniestras
  • El choque
  • Ápex
  • El Especialista: Resurrección
  • En sus zapatos
  • ¡Patos!

Las miniseries internacionales ganan terreno en el consumo de formatos por capítulos

Cuando se trata de series, los usuarios en Colombia prefieren las historias de corta duración y los estrenos de producciones globales.

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Las miniseries y las primeras temporadas de producciones extranjeras se quedaron con los primeros lugares del ranking semanal.

Las cinco series más vistas en los últimos días fueron:

  • James. (Miniserie)
  • Berlín y la dama del armiño (Miniserie)
  • Némesis (Temporada 1)
  • The WONDERfools (Miniserie)
  • Entre padre e hijo (Temporada 1)

Estos son los tres planes disponibles en Netflix para el mercado nacional

Para abrir una cuenta nueva o renovar una suscripción activa, la plataforma mantiene vigentes tres modalidades de pago en el país. El precio cambia según la calidad del video y el número de pantallas permitidas al mismo tiempo.

  • Plan Básico ($18.900 pesos al mes): ofrece acceso ilimitado a todo el catálogo para celulares, tabletas y televisores. Permite ver contenido en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p.
  • Plan Estándar ($29.900 pesos al mes): eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p) y habilita la reproducción simultánea en dos pantallas.
  • Plan Premium ($44.900 pesos al mes): diseñado para quienes buscan alta fidelidad de video, permite usar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo con resolución 4K y tecnología HDR.

Este último paquete también cuenta con la opción de añadir miembros que no convivan en el mismo hogar mediante un pago adicional de $9.900 pesos al mes por cada uno.