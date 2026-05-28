El streaming sigue siendo la opción favorita de los colombianos para el entretenimiento en casa. A pesar de la fuerte competencia de plataformas como Disney+, Max o Prime Video, Netflix mantiene una alta cuota de pantalla en el país.
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El más reciente monitoreo semanal de la plataforma revela un consumo variado que combina películas de acción y comedia con producciones seriadas cortas, además de fijar los costos actuales para sus tres planes de suscripción.
La comedia y la acción dominan las preferencias cinematográficas de los usuarios
El público local salta de un género a otro sin problema. Según el reporte de tendencias del portal especializado Colombia.com, el listado de las diez películas más reproducidas de la última semana mezcla títulos de suspenso, humor y animación.
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Los largometrajes que lideraron la audiencia en el territorio nacional fueron:
- Intercambiados
- Hazme el favor
- Las damas primero
- Criaturas luminosas
- Aguas siniestras
- El choque
- Ápex
- El Especialista: Resurrección
- En sus zapatos
- ¡Patos!
Las miniseries internacionales ganan terreno en el consumo de formatos por capítulos
Cuando se trata de series, los usuarios en Colombia prefieren las historias de corta duración y los estrenos de producciones globales.
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Las miniseries y las primeras temporadas de producciones extranjeras se quedaron con los primeros lugares del ranking semanal.
Las cinco series más vistas en los últimos días fueron:
- James. (Miniserie)
- Berlín y la dama del armiño (Miniserie)
- Némesis (Temporada 1)
- The WONDERfools (Miniserie)
- Entre padre e hijo (Temporada 1)
Estos son los tres planes disponibles en Netflix para el mercado nacional
Para abrir una cuenta nueva o renovar una suscripción activa, la plataforma mantiene vigentes tres modalidades de pago en el país. El precio cambia según la calidad del video y el número de pantallas permitidas al mismo tiempo.
- Plan Básico ($18.900 pesos al mes): ofrece acceso ilimitado a todo el catálogo para celulares, tabletas y televisores. Permite ver contenido en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p.
- Plan Estándar ($29.900 pesos al mes): eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p) y habilita la reproducción simultánea en dos pantallas.
- Plan Premium ($44.900 pesos al mes): diseñado para quienes buscan alta fidelidad de video, permite usar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo con resolución 4K y tecnología HDR.
Este último paquete también cuenta con la opción de añadir miembros que no convivan en el mismo hogar mediante un pago adicional de $9.900 pesos al mes por cada uno.