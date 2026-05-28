El streaming sigue siendo la opción favorita de los colombianos para el entretenimiento en casa. A pesar de la fuerte competencia de plataformas como Disney+, Max o Prime Video, Netflix mantiene una alta cuota de pantalla en el país.

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El más reciente monitoreo semanal de la plataforma revela un consumo variado que combina películas de acción y comedia con producciones seriadas cortas, además de fijar los costos actuales para sus tres planes de suscripción.

La comedia y la acción dominan las preferencias cinematográficas de los usuarios

El público local salta de un género a otro sin problema. Según el reporte de tendencias del portal especializado Colombia.com, el listado de las diez películas más reproducidas de la última semana mezcla títulos de suspenso, humor y animación.

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Los largometrajes que lideraron la audiencia en el territorio nacional fueron:

Intercambiados

Hazme el favor

Las damas primero

Criaturas luminosas

Aguas siniestras

El choque

Ápex

El Especialista: Resurrección

En sus zapatos

¡Patos!

Las miniseries internacionales ganan terreno en el consumo de formatos por capítulos

Cuando se trata de series, los usuarios en Colombia prefieren las historias de corta duración y los estrenos de producciones globales.

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Las miniseries y las primeras temporadas de producciones extranjeras se quedaron con los primeros lugares del ranking semanal.

Las cinco series más vistas en los últimos días fueron:

James. (Miniserie)

(Miniserie) Berlín y la dama del armiño (Miniserie)

(Miniserie) Némesis (Temporada 1)

(Temporada 1) The WONDERfools (Miniserie)

(Miniserie) Entre padre e hijo (Temporada 1)

Estos son los tres planes disponibles en Netflix para el mercado nacional

Para abrir una cuenta nueva o renovar una suscripción activa, la plataforma mantiene vigentes tres modalidades de pago en el país. El precio cambia según la calidad del video y el número de pantallas permitidas al mismo tiempo.

Plan Básico ($18.900 pesos al mes): ofrece acceso ilimitado a todo el catálogo para celulares, tabletas y televisores. Permite ver contenido en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p.

ofrece acceso ilimitado a todo el catálogo para celulares, tabletas y televisores. Permite ver contenido en una sola pantalla a la vez con una resolución máxima de definición estándar de 720p. Plan Estándar ($29.900 pesos al mes): eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p) y habilita la reproducción simultánea en dos pantallas.

eleva la calidad de la imagen a alta definición (1080p) y habilita la reproducción simultánea en dos pantallas. Plan Premium ($44.900 pesos al mes): diseñado para quienes buscan alta fidelidad de video, permite usar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo con resolución 4K y tecnología HDR.

Este último paquete también cuenta con la opción de añadir miembros que no convivan en el mismo hogar mediante un pago adicional de $9.900 pesos al mes por cada uno.