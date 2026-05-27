El vinagre de manzana ha comezado a ganar popularidad dentro de las rutinas de cuidado personal. Uno de los usos caseros que más se ha extendido en los últimos años está relacionado con su aplicación en los pies, especialmente durante la noche.

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Según especialistas y plataformas de salud como Healthline, este ingrediente natural podría ayudar a suavizar la piel, disminuir el mal olor y contribuir al cuidado general de los pies gracias a sus propiedades ácidas.

Expertos explican que el momento de aplicación también influye en sus efectos. Utilizar vinagre de manzana antes de dormir permite que actúe durante varias horas mientras los pies permanecen en reposo y sin exposición al calzado o a la fricción constante.

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Uno de los beneficios más mencionados del vinagre de manzana está relacionado con la suavización de zonas endurecidas como los talones. Su acidez natural ayudaría a ablandar la piel reseca y facilitar la eliminación de callosidades.

Para este tipo de cuidado, muchas personas realizan baños de pies mezclando vinagre de manzana con agua tibia. Algunos incluso añaden sal gruesa para potenciar la sensación de relajación.

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Además, el vinagre de manzana también suele utilizarse como complemento en el tratamiento casero de problemas frecuentes como el pie de atleta o los hongos en las uñas. En estos casos, puede aplicarse diluido en agua o directamente sobre zonas específicas de la piel.

Algunas personas también lo utilizan para aliviar la sensación de cansancio en los pies después de largas jornadas de trabajo o caminatas prolongadas.

¿Cómo puede preparar el vinagre de manzana para los pies?

Para preparar un baño casero, generalmente se recomienda mezclar una parte de vinagre de manzana con dos partes de agua tibia y dejar los pies en remojo durante aproximadamente 20 o 25 minutos.

En tratamientos puntuales, como verrugas o zonas específicas, también puede aplicarse directamente con algodón y cubrirse durante la noche.

Eso sí siempre tiene que preguntarle a su médico de cabecera pues este tipo de remedios caseros se debe usar con precaución, especialmente en personas con piel sensible, heridas abiertas o afecciones dermatológicas.