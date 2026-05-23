Si bien es cierto que las especias abiertas en la despensa no caducan, sí experimentan una degradación progresiva de su potencia, aroma y color. Por eso es importante saber en qué momento ya no se pueden usar para condimentar las comidas.

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Expertos de la Academy of Nutrition and Dietetics y la revista médica Healthline hablan de que la vida útil de las especias puede variar dependiendo de la estructura celular del producto. Por ejemplo, mientras que las hierbas secas suelen perder su intensidad entre uno y tres años, las especias molidas conservan su sabor óptimo en un rango de dos a tres años.

Por otro lado, las presentaciones enteras, como los granos de pimienta, clavos de olor o la canela en rama, poseen una estructura que protege sus aceites esenciales, permitiéndoles durar hasta cuatro años si se mantienen en condiciones ideales.

Teniendo en cuenta esto, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA señala que, aunque las especias son productos estables en estantería y no “caducan”, su calidad está intrínsecamente ligada a la integridad de sus aceites volátiles.

Aclara la institución que si son almacenadas con temperaturas por encima de los 21 ° C y en ambientes con humedad superior al 60 %, se acelera la degradación química de estos compuestos, anulando su función culinaria mucho antes de lo previsto.

Una de las recomendaciones de los expertos para el buen almacenamiento de las especias es la frescura. Indican que, por ejemplo, las especias molidas, comienzan su declive notable apenas a los tres meses de haber sido abierto el envase original.

También recomiendan el uso de recipientes herméticos y en lugares oscuros y secos, evitando lo más que se pueda la luz solar.

Por su parte, para especias en polvo de color intenso y alta sensibilidad, como el pimentón, el azafrán o el chile, se aconseja la refrigeración para mantener sus pigmentos y aceites estables.

En cuanto a las señales para poder identificar si las especias ya no están aptas para su uso, lo principal es la pérdida del aroma. Si al abrir el frasco no se percibe olor o la fragancia es débil, es probable que se hayan evaporado sus aceites esenciales, responsables del sabor y las propiedades terapéuticas.

Otra señal es el cambio de color hacia tones apagados y la presencia de grumos.

La Academy of Nutrition and Dietetics apunta que si la especie presenta moho visible, sabor amargo o metálico, debe ser desechada inmediatamente por riesgo de contaminación bacteriana.