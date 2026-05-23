Migración Colombia informó este sábado 23 de mayo que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá inadmitió a un ciudadano estaunidense vinculado a la promoción de turismo con fines de explotación sexual y trata de personas en Medellín.

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El hombre, que provenía de la ciudad de Miami, y que es conocido en redes sociales como ‘Casey Red Beard’, tenía denuncias públicas a su nombre en las que habría promocionado encuentros y fiestas privadas en Medellín dirigidas a ciudadanos extranjeros.

De acuerdo a lo que detectó Migración Colombia, el hombre ofrecía servicios y actividades que las autoridades han catalogado como posibles conductas asociadas a trata de personas y explotación sexual.

En las publicaciones en redes sociales dcel hombre se leen mensajes como: “Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m”.

Se detalló en el informe que el hombre también promovía un ‘Programa de Inmersión en Medellín‘, con costos en dólares que incluían cenas privadas y fiestas exclusivas.

Con esta acción de Migración Colombia, que incluye la prohibición de la entrada al país al ciudadano por 10 años, ya son 90 los extranjeros inadmitidos en Colombia por riesgos relacionados con explotación sexual y trata de personas en lo que va de 2026.