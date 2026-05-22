El sueño de tener un metro en Bogotá está cada vez más cerca. La Alcaldía Mayor y la Empresa Metro presentaron este viernes 22 de mayo las pruebas que realizaron y presentaron el cronograma de cara a la fecha de inicio de funcionamiento.

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De acuerdo con lo difundido por la Empresa Metro y la Alcaldía, la operación comercial de la Línea 1 comenzará en el primer trimestre de 2028, alcanzando actualmente más del 75 % de ejecución física.

Además, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los primeros trenes elevados iniciarán sus pruebas de operación dinámica sobre el viaducto principal en junio de 2026.

Asimismo, se detalló que el proyecto ya registra un avance superior al 75 % de ejecución general.

¡Por primera vez! 🥳 Nuestro Metro de Bogotá empezó a hacer pruebas sobre el viaducto 🚝. Esta es una imagen que jamás habíamos visto en nuestra ciudad, y que, en adelante, se convertirá en el paisaje diario que traerá muchos beneficios a la calidad de vida de todos ✨.

Estamos… pic.twitter.com/4IdxiwOcj9 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) May 22, 2026

En cuanto al protocolo técnico y las pruebas dinámicas de los trenes, se conoció que el proceso de testeo de la Línea 1 se estructuró a partir de una fase previa ejecutada de forma regular en el Patio Taller de la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad.

En esas instalaciones, los vagones han desarrollado trayectos de control sobre una vía experimental de 905 metros de longitud, espacio diseñado para la verificación y calibración de los sistemas de aceleración, la respuesta de frenado de emergencia, los mecanismos de apertura automática de puertas, los consumos de energía eléctrica y los componentes de seguridad de la cabina, según lo comunicado por la Alcaldía.

Después de que esté habilitada la fase sobre la estructura elevada en junio de 2026, los trenes realizarán recorridos técnicos a lo largo de un sector de 5.7 kilómetros del viaducto principal que interconecta las primeras estaciones del trazado. Los protocolos indican que cada convoy deberá acumular un total de 2.500 kilómetros de rodamiento sin pasajeros antes de su certificación final.

Hay que recordar que la flota completa del Metro de Bogotá estará compuesta por un lote de 30 trenes de tracción 100 % eléctrica, integrados cada uno por seis vagones, cuya capacidad global permite la movilización de hasta 1.800 pasajeros por vehículo.