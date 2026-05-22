El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras llamaron a desescalar las tensiones entre los pueblos indígenas misak y nasa en Cauca que se disputan grandes extensiones de terrenos que llevó este jueves a violentos enfrentamientos en zona rural del municipio de Silvia y que cobraron la vida de 6 miembros de estas comunidades.

El conflicto también dejó como saldo más de 100 personas heridas, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al término de una reunión con la cúpula militar y de la Policía que se desplegaran en la zona para evitar nuevas disputas violentas.

El ministerio y la ANT reiteraron que el “diálogo concertado” es la “única vía para la resolución del conflicto interétnico” que mantiene enfrentados a estas dos comunidades indígenas desde hace ya un tiempo, situación que se agudizó en abril pasado.

Cuando comenzaron los reclamos la ANT profirió la Resolución 202610300179036 del 24 de abril por medio de la cual se impartieron los lineamientos sobre la naturaleza declarativa del Decreto 1824 de 2020, sus fundamentos normativos y la preservación de la seguridad jurídica de la propiedad privada y colectiva étnica formalizada, sin embargo, esto parece no haber servido de momento cuando todo escaló el jueves 21 de mayo.

“El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es enfático en sostener que el ejercicio de la violencia no es, en ninguna circunstancia, el camino idóneo para el trámite de los conflictos. El diálogo sigue siendo la única vía legítima para alcanzar una solución definitiva. Por ello, mantenemos hoy más vigente que nunca nuestra propuesta de brindar las garantías institucionales necesarias para el encuentro entre las autoridades de Guambía y Pitayó”, puntualizaron.

En ese sentido, instaron a todas las instituciones del Estado, a las autoridades indígenas y a la comunidad internacional a “sumar esfuerzos para fortalecer e instalar de manera inmediata esta mesa de diálogo”.

Finalmente, lamentaron los hechos de violencia y expresaron su más “profundo dolor y solidaridad” con las seis víctimas y las comunidades afectadas. “Confiamos plenamente en que el accionar y las investigaciones de las autoridades competentes esclarecerán los hechos y darán con los responsables”.