Un juez penal de control de garantías de Cúcuta, Norte de Santander, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado, señalados por la Fiscalía de estar implicados en actos ilícitos posteriores a la muerte y desaparición de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético en Bogotá el pasado 13 de mayo.

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Tomada de redes sociales Yulixa Toloza.

Las evidencias y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estos dos hombres habrían sido contactados para desaparecer el vehículo usado para trasladar y abandonar a Yulixa Toloza, fallecida tras realizarse una lipólisis láser en un establecimieto que no contaba con el permiso ni registro para practicar este tipo de procedimientos.

En principio, de acuerdo con la versión del ente acusador, tres de los responsables de la intervención quirúrgica, dos hombres y una mujer, habrían trasladado el cuerpo de la víctima -de 52 años- en un vehículo desde un establecimiento de comercio ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad, hasta zona rural de Apulo, Cundinamarca), donde fue abandonado.

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“Inmediatamente, retornaron a Bogotá y tomaron camino a Los Patios, Norte de Santander. Allí pidieron que les permitieran dejar el automotor en el garaje de una vivienda con la promesa de que volverían para recogerlo. Sin embargo, escaparon rumbo a Venezuela y no regresaron”, detalló la Fiscalía.

Pero luego la mujer implicada en la intervención quirúrgica, María Fernanda Delgado Hernández, contactó a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Sequera Delgado para que se dirigieran a Los Patios, recuperaran el carro y lo vendieran.

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Fiscalía Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

A cambio les ofreció 800.000 pesos y, a través de mensajería instantánea vía celular, les pidió usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser detectados, según arrojaron las labores de policía judicial.

Siguiendo las instrucciones, Hernández y Sequera cruzaron la frontera de Venezuela a Colombia la madrugada del 17 de mayo y se movilizaron al punto indicado, “con pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para ejecutar conductas ilícitas”, sostuvo el ente investigador.

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No obstante, en medio de la indagación, la Policía Nacional pudo localizarlos, impidió que recogieran el automotor y la mañana del 19 de mayo los capturó.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Hernández Morales y a Sequera Delgado los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos.