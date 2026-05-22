Un juez de la República con funciones de control de garantías legalizó la captura de Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, un señalado cabecilla del Clan del Golfo que fue aprehendido en desarrollo de una gran operación ejecutada en el municipio de Corozal, Sucre.

El sujeto de 42 años se habría infiltrado en la fuerza pública con el propósito de adquirir armamento e información confidencial que remuneraba con altas sumas de dinero, de hecho, al momento de su aprehensión le incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, producto de sus rentas ilícitas en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

Las autoridades le atribuyen ser el coordinador de actos de extorsión, corrupción y tráfico de armamento para fortalecer las capacidades criminales del Clan del Golfo en gran parte de la Región Caribe.

Su captura, en medio de una diligencia de registro y allanamiento, la hicieron efectiva unidades de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación.

“Este sujeto durante más de 15 años habría estado desarrollando actividades criminales orientadas al perfilamiento y captación de funcionarios públicos, así como de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, a quienes al parecer les ofrecía dinero a cambio de obtener información reservada de carácter operacional y estratégico”.

Alude además la Armada Nacional que Barrios Arrieta “no sólo estaría facilitando información que le permitiera fortalecer a este Grupo Armado Organizado, sino que también, al parecer, estaría coordinando actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, el cual contaría con el apoyo del hoy abatido alias ‘Chirimoya’, uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo’ quien fue muerto el 5 de abril de 2025 en el municipio de La Apartada, Córdoba”.

Además facilitó la consolidación de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas en el sur de Bolívar y en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Alias ‘Pluma Blanca’, cuya captura representa un golpe estratégico para la estructura Arístides Mesa Páez y la subestructura Manuel José Gaitán, del Clan del Golfo, responde ante las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.