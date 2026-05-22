En el municipio de Aguachica, sur del Cesar, se han dado fuertes cuestionamientos y rechazos en contra del concejal Jhony Jiménez, quien presuntamente estaría incurriendo en hechos de violencia de género, desde el recinto corporativo.

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De acuerdo con veedores y líderes del municipio, el cabildante en medio del ejercicio de control político, estaría utilizado expresiones consideradas ofensivas y de alto contenido agresivo contra servidoras y funcionarias públicas.

En particular, se ha señalado que las concejalas Johanna Bayona, Marta García y Marcela Peña se sentirían atemorizadas ante lo que califican como maltrato verbal durante las sesiones.

De acuerdo con la concejal Marcela Peña, la violencia política la vienen sufriendo desde hace más de dos años, ya que el cabildante cuestionado no estaría de acuerdo con que las mujeres ejerzan roles de liderazgo en el ámbito político y social.

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“Él dice y él lo ha dicho y ahí está en los audios que pueden difundirse en los diferentes medios de comunicación donde dice no estar de acuerdo que las mujeres ostentemos un cargo político. Por notas periodísticas nos hemos dado cuenta que también tiene casos que lo señalan de problemas con violencia física hacia otras personas, en este caso exparejas”, dijo la concejal.

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La corporada añadió que en 2025 interpuso una queja, pero se encontró que en el Concejo Municipal las mujeres no son mayoría. “Tengo evidencia donde yo he elevado mis quejas ante la mesa directiva, he solicitado la conformación de la mesa de ética y no ha sido posible, dentro del consejo de la corporación desafortunadamente la mayoría son hombres, somos tres mujeres de 15 concejales”.

Asimismo se conoció que el concejal cuestionado tiene procesos judiciales en curso por violencia intrafamiliar, el cual se encuentra en etapa de juicio por hechos registrados en 2024.

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Uno de los episodios que más ha generado controversia corresponde a los cuestionamientos sobre el trato hacia la alcaldesa municipal, Greisy Roqueme, lo que, según ciudadanos, desborda el ámbito del debate institucional y podría constituir actos de irrespeto que afectan la dignidad de la mandataria.

Estas situaciones, según manifiestan algunos sectores, han generado un ambiente de preocupación y temor general en parte de la comunidad frente a la actuación del concejal.

Ante esta situación, diversos sectores de la comunidad han reiterado el llamado a las autoridades competentes para que evalúen de manera rigurosa el comportamiento del cabildante y adopten las medidas correspondientes en el marco de la ley. Asimismo, surgen cuestionamientos ciudadanos sobre la permanencia en el cargo de un concejal señalado por presuntas conductas de maltrato de género, lo que ha intensificado el debate público y la exigencia de acciones institucionales oportunas.

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Ante estos señalamientos EL HERALDO buscó tener un pronunciamiento del concejal Jhonny Jiménez, sin embargo, no contestó las llamadas a su celular.