El cuerpo sin vida de Yolanda Celis Martínez, de 34 años, fue encontrado a las afueras del municipio de San Martín, sur del Cesar, el pasado domingo. Su rostro presentaba impactos de arma de fuego y estaba tirada a orillas de la carretera.

Los primeros en percatarse del suceso fueron trabajadores de una finca, que al ver el cadáver dieron aviso a las autoridades, y funcionarios de la Policía Nacional realizaron el respectivo levantamiento.

Frente a este caso, voceros de la Policía Nacional señalaron que los móviles y autores son materia de investigación. Inicialmente tratarían de ubicar a los familiares de la occisa en busca de pistas para dar con el paradero de los responsables.

Yolanda Celis Martínez era oriunda de dicho municipio y madre de tres hijos, versiones no confirmadas por las autoridades indicaron que la mujer habría sido raptada por hombres armados, cuando se encontraba en un establecimiento público, horas después se conoció su muerte.