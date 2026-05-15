Una nueva prueba de supervivencia se ha conocido de los soldados y policías secuestrados por disidencias de las Farc, estructura Carlos Patiño, quienes ya completan más de cinco meses en cautiverio, desde el pasado 14 de noviembre, en zona rural del municipio de Balboa, Cauca.

Entre los se encuentra Víctor Hugo Yepes García, un soldado profesional, adscrito a la Tercera División del Ejército Nacional, con operaciones anticontrabando; y es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar. El video tiene fecha del 11 de abril, y ha sido divulgado en las últimas horas.

El uniformado indica que le da gracias a Dios porque los mantiene vivos, pero al mismo tiempo hace un fuerte llamado al Gobierno nacional, asegurando que los han dejado solos.

“Ante todo darle las gracias a Dios por este día, mandarle un fuerte saludo a mi familia que están preocupados, por cosas de la vida estoy donde estoy, ya llevo cinco meses acá y solo mis familiares han hecho por mí, no el Gobierno nacional por lo que he visto. No soy hijo de un alto mando, de un presidente, soy hijo de campesinos padre y madre, pero en realidad si fuese hijo de un famoso o relevante, ahí si hacen todo lo posible por salvarnos”, dijo el soldado Yépez García.

Enfatizó que no es solo él, sino todos sus compañeros que están secuestrados, quienes se encuentran afectados por esta situación.

“Decirles qué están esperando no encuentro lógica de por qué tanto tiempo acá, he visto a mis familiares por los videos, pero no es lo mismo que estar con ellos, nadie se preocupa por nosotros, ya listo nos agarraron nos secuestraron y nos tienen donde nos tienen. Estamos a la deriva y es algo que ya nos tiene incomodos”, manifestó el soldado cesarense.

Desde el momento de su secuestro, sus familiares han realizado diferentes manifestaciones ante el Gobierno departamental y el Gobierno nacional, para que se den los canales humanitarios a fin de una pronta liberación.

Una de las acciones fue la carta enviada a la Curia de Valledupar a fin de establecer diálogos para la liberación, pero no se ha conocido respuesta.