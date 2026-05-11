Con una bufanda atada en el cuello, las manos amarradas, visibles golpes en el rostro, e impactos de arma de fuego, fue hallada sin vida una mujer en la vía San Martín- San Alberto, sur del departamento del Cesar, en hechos registrados la mañana de este lunes.

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Según información de la ciudadanía, al transitar por la vía observaron el cuerpo a orillas de la carretera, entre la maleza, por lo que dieron aviso a las autoridades policiales.

Fue así como una patrulla de la Policía Nacional hizo presencia en el lugar y corroboró la información. En principio no se sabía quién era la víctima y dónde era oriunda. Al difundirse los hechos en redes sociales, los familiares de la occisa pusieron en conocimiento que se trataba de Angie Lorena Cáceres Páez, oriunda de San Alberto.

De manera preliminar indicaron desconocer los móviles del asesinato, y cuándo sucedieron los hechos, ya que a última vez que la vieron con vida a Angie Lorena, fue el pasado domingo.

Por ahora las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver y dieron trasladado a Medicina Legal, del municipio de Aguachica.

Este medio de comunicación conoció que la Policía Nacional realiza entrevista a los familiares de la occisa, para establecer una ruta en la investigación y dar con los responsables, de lo que es por ahora un asesinato.