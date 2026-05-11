La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio al concluir que utilizaron sus cargos para emitir decisiones judiciales destinadas a favorecer a personas vinculadas con graves delitos.

De acuerdo con el alto tribunal, los exfuncionarios “actuaron con total desprecio por el orden jurídico”, al participar en un entramado de corrupción que manipuló procesos judiciales a cambio de beneficios indebidos. La decisión ratifica las penas impuestas en instancias anteriores por delitos relacionados con prevaricato, cohecho y concierto para delinquir.

La sentencia determinó que uno de los magistrados fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. Entre tanto, los otros dos, recibieron una condena de más de 9 años por cohecho propio y prevaricato por acción.

Asimismo, en la decisión se lee que que los exmagistrados procesados incurrieron en irregularidades en al menos dos procesos penales, en los que habrían favorecido decisiones judiciales a cambio de dinero, licor y otros “beneficios”.

“Durante la vigencia del acuerdo ilícito, entre mediados de 2012 e inicios de 2014, Marbelly Sofía organizó varias celebraciones a favor de los magistrados en el hotel Paloverde, que incluyeron atenciones en comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales como parte de las contraprestaciones asociadas al compromiso ilícito”, señaló el fallo.

Según la Corte Suprema, las actuaciones ilegales afectaron la confianza ciudadana en la administración de justicia, debido a que las providencias fueron emitidas para beneficiar a procesados por conductas de alta gravedad.

El caso se relaciona con una red de corrupción judicial que operó en Villavicencio y que salió a la luz tras varias investigaciones adelantadas por las autoridades. Con esta determinación, la Sala Penal reiteró que los jueces y magistrados deben responder con mayor rigor cuando traicionan la función pública encomendada.