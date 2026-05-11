Debido a la persistencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, se prevé que continúen las altas temperaturas en amplias zonas del Caribe por el resto de la semana. Así lo pronosticó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam este lunes.

“Estas condiciones sumadas a una circulación anticiclónica en niveles intermedios de la atmósfera, favorecen cielos despejados, mayor radiación solar y un incremento en la sensación de calor”, informó.

Agregó que “entre martes y miércoles se prevé una leve disminución de las lluvias; sin embargo, para el jueves volverían a incrementarse las condiciones nubosas y las lluvias en amplios sectores del país”.

De esta manera, la entidad confirmó que “la región Caribe tendría condiciones más secas, con lluvias ligeras y ocasionales. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé una baja probabilidad de lluvias”.

Por otro lado, aclaró que los mayores acumulados de lluvia se concentrarían principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en sectores del piedemonte de la Orinoquía, con probabilidad de eventos moderados a fuertes y algunas tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el occidente, centro y sur del país.

Explicó que al finalizar la semana se pronostica un nuevo aumento de las lluvias en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazónica.

“Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En la región Caribe continuarán condiciones mayormente secas, aunque con lluvias dispersas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias ligeras ocasionales”, dijo.