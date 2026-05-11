Con el lanzamiento de la estrategia Educación Superior en tu Colegio, el municipio de Baranoa se consolida como epicentro de la educación de la educación superior en el departamento. Así lo destacó el alcalde Edinson Palma, quien resaltó que ahora los jóvenes podrán graduarse de manera simultánea como bachilleres y técnicos sin salir de sus colegios.

“Es un momento especial porque Baranoa reafirma un compromiso con el acceso, la permanencia, la calidad y las oportunidades en el tema educativo, gracias al trabajo articulado que se ha hecho desde la Alcaldía con la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Educación, que nos ha permitido acercar la educación al territorio y consolidar estas alianzas que transforman nuestra sociedad”, expresó Palma.

El mandatario manifestó que Educación Superior en tu Colegio representa una transformación real para miles de estudiantes y que lo más importante es que los recursos están garantizados por parte del Gobierno Nacional, lo que permitirá la permanencia y continuidad de los beneficiados.

El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, señaló que el Gobierno nacional está comprometido con la región y, más aún, con las juventudes del Atlántico.

“Solamente podemos tener grandes líderes pensadores si se les brindan las oportunidades, y les hemos venido cumpliendo con dignidad a las juventudes. La educación superior es un derecho fundamental y para ello se han realizado inversiones importantes”, expresó.

Es de anotar que la nueva estrategia llevará educación superior técnica profesional, tecnológica y profesional a estudiantes de décimo y undécimo grado de instituciones oficiales de 11 municipios del departamento, entre ellos Baranoa.

Las cifras en el municipio

En Baranoa, la educación superior ha dado resultados. En 2024 ingresaron 1.870 jóvenes. En 2025 se vincularon 438 mediante la articulación entre el Ministerio, la Gobernación del Atlántico y la Universidad Americana. En 2025 se sumaron 204 a través del programa Universidad al Barrio.

De esta manera, Baranoa continúa consolidándose como un municipio referente en educación superior en el departamento, con oportunidades en el acceso a este nivel educativo.

La Escuela Normal Superior Santa Ana se convierte una vez más en sede para atender alrededor de 1.500 estudiantes, quienes se formarán en diversas carreras a través de esta iniciativa.

Por su parte, la Universidad del Atlántico, la Institución Universitaria de Barranquilla y la Universidad del Tolima albergarán también a los nuevos aspirantes que se beneficiarán de la estrategia Educación Superior en tu Colegio.