Afinia, filial del Grupo EPM, informó que mantiene trabajos técnicos permanentes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los 11 municipios del sur del Magdalena, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía ante el crecimiento sostenido de la demanda en la región Caribe.

Según la compañía, el consumo energético registró un aumento del 7,9 % frente a febrero de 2025, mientras que abril presentó las cifras de demanda más altas en lo corrido del año. Este comportamiento estaría asociado principalmente a las altas temperaturas y al incremento en el uso de equipos de refrigeración en hogares y establecimientos comerciales.

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Ante este panorama, Afinia aseguró que continúa fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas para responder a las exigencias del sistema eléctrico, especialmente durante las temporadas de calor intenso, cuando aumenta la presión sobre la infraestructura energética.

La empresa también reiteró el llamado a los usuarios para hacer un uso racional y eficiente de la energía, señalando que pequeñas acciones cotidianas pueden generar impactos positivos tanto en la factura de los hogares como en la estabilidad del servicio.

Entre las principales recomendaciones entregadas por la compañía se encuentran graduar el aire acondicionado a 24 °C, aprovechar la ventilación y la luz natural, utilizar bombillos LED y desconectar electrodomésticos que no estén en uso, ya que el modo de espera puede representar hasta el 10 % del consumo mensual.

Asimismo, sugirió evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., revisar el estado de la nevera para evitar fugas de frío, utilizar la lavadora con carga completa y optar por electrodomésticos con tecnología de eficiencia energética.

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Afinia destacó además que reducir el consumo de agua también contribuye al ahorro energético, especialmente en viviendas que dependen de motobombas o sistemas eléctricos para el suministro.

“La energía más eficiente es la que no se desperdicia”, señaló la compañía, al insistir en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para contribuir a la sostenibilidad y estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.