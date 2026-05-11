La empresa Aqualia informó este lunes que se logró la normalización del servicio de acueducto en el sector de Villa Olímpica tras superar una novedad presentada en el sistema de bombeo.

“El servicio de acueducto ya no presentará interrupciones programadas en horario nocturno. Actualmente, el sistema se encuentra en proceso de estabilización y recuperación de niveles en los tanques de almacenamiento”, comentó.

En contraste con lo anterior, mencionó que “es probable que se presenten bajas presiones en algunos sectores mientras la operación retoma su comportamiento habitual”.

La compañía reiteró que continuará realizando seguimiento permanente al sistema para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad durante la atención de esta situación”, declaró.