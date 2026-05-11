Hacia las 4:00 de la madrugada de este lunes 11 de mayo fue reportado al Departamento de Policía del Atlántico el asesinato a tiros de un hombre en el barrio El Tiburón, en el municipio de Sabanagrande.

Se trataba de Adrean David Niño Chirino, de 32 años de edad y de nacionalidad venezolana, quien, según información de redes sociales, se habría involucrado en una riña y terminó baleado en medio de la confrontación.

De acuerdo con un breve reporte de la autoridad, la víctima fue hallada tendida en la terraza de una vivienda y que agentes fueron los que confirmaron que esta no tenía signos vitales.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, detalló la Policía del Atlántico.

Violencia en los pueblos

Hay que señalar que al mediodía de este mismo lunes se presentó un hecho de sangre en el municipio de Sabanalarga, el cual dejó dos hombres muertos y uno más herido a tiros.

Los occisos fueron identificados por las autoridades como Julián Enrique Pérez Palma y Wilfran Franco Terán.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 12:30 p. m., las víctimas se encontraba en el sector conocido como el Parque de los Estudiantes, cuando fueron abordados por dos sujetos a pie.

Sin mediar palabras, los desconocidos esgrimieron armas de fuego y les propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos a Pérez Palma. Tras el atentado, Franco Terán fue trasladado de urgencia hasta la Clínica San Rafael, donde ingresó sin signos vitales.

Asimismo, el lesionado fue trasladado al mismo centro asistencial, donde recibe atención médica bajo un pronóstico estable.

Es de anotar que los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido tras cometer el hecho.

Agentes de Policía Judicial, en coordinación con el personal de la patrulla de vigilancia, así como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, adelantan labores de verificación, recolección de información e inspección técnica a cadáver, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.