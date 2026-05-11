La intolerancia en el Atlántico aún deja episodios marcados por la violencia y la sangre en los municipios. Esta vez, en el municipio de Ponedera, una sangrienta riña registrada en la noche de este domingo 10 de mayo entre vecinos dejó un hombre herido tras ser apuñalado.

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EL HERALDO conoció que el lesionado responde al nombre de Carlos Cure.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, hacia las 8:30 p. m., la víctima se encontraba en la calle 14 con carrera 18A, en el barrio El Tacón, cuando sostuvo una riña con otra persona.

En medio de la discusión, el agresor sacó un cuchillo y le provocó una herida en el brazo izquierdo.

Malherido, Cure fue auxiliado por los vecinos del sector y trasladado en una motocicleta hasta un centro asistencial del municipio, siendo posteriormente remitido a la Clínica San Rafael de Sabanalarga, donde recibe atención médica especializada bajo pronóstico estable.

Es de anotar que se adelantan labores de Policía Judicial y vecindario, para la verificación y recolección de información que permitan esclarecer las circunstancias de los hechos y dar con la identificación de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.