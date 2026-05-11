La posibilidad de recibir una pensión cercana a los $6 millones mensuales se ha convertido en una de las principales dudas entre los trabajadores colombianos, especialmente ahora que se acercan cambios importantes con la reforma pensional.

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Actualmente, en Colombia existen dos sistemas principales de jubilación: el régimen público administrado por Colpensiones y los fondos privados. Aunque ambos permiten acceder a una pensión, las reglas para calcular el valor de la mesada son completamente diferentes.

En el caso de Colpensiones, el dinero que recibe el pensionado no depende directamente de un ahorro acumulado, sino del promedio salarial sobre el cual cotizó durante los últimos 10 años de trabajo, conocido como Ingreso Base de Liquidación (IBL).

Colpensiones Actualmente, en Colombia existen dos sistemas principales de jubilación: el régimen público administrado por Colpensiones y los fondos privados. Aunque ambos permiten acceder a una pensión, las reglas para calcular el valor de la mesada son completamente diferentes.

La ley establece que la pensión puede representar entre el 65 % y el 80 % de ese promedio salarial, dependiendo de las semanas cotizadas. Por esta razón, especialistas aseguran que una persona que aspire a una mesada cercana a los $6 millones debería haber cotizado durante años sobre ingresos aproximados entre $8 millones y $9,5 millones mensuales.

Además, el número de semanas también influye. Actualmente, el requisito general en Colpensiones es de 1.300 semanas cotizadas, aunque quienes logran acumular más tiempo, incluso cerca de 1.800 semanas, pueden aumentar el porcentaje final de la pensión y acercarse a una mesada más alta.

Shutterstock/Shutterstock La ley establece que la pensión puede representar entre el 65 % y el 80 % de ese promedio salarial, dependiendo de las semanas cotizadas.

Para los afiliados a fondos privados, el panorama cambia completamente. Allí la pensión sí depende del capital acumulado durante toda la vida laboral, incluyendo rendimientos financieros y aportes voluntarios.

Expertos estiman que para obtener una pensión cercana a los $6 millones en este sistema sería necesario reunir entre $1.100 millones y $1.300 millones. Sin embargo, la cifra puede variar según factores como la edad de retiro, la expectativa de vida y si existen beneficiarios como cónyuge o hijos menores.

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Otro punto importante es que en los fondos privados el mínimo de semanas requerido suele ser de 1.100 semanas, diferente al esquema de Colpensiones.

Con la entrada en vigencia de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, también comenzarán cambios graduales en los requisitos para las mujeres. Desde 2026, las semanas mínimas empezarán a reducirse progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Otro punto importante es que en los fondos privados el mínimo de semanas requerido suele ser de 1.100 semanas, diferente al esquema de Colpensiones.

Además, las mujeres podrán descontar 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos, medida que según Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, busca reconocer las labores históricas de cuidado.

¿Qué recomiendan los expertos para obtener una pensión alta?

Los expertos recomiendan a quienes buscan una mejor pensión mantener continuidad en los aportes, revisar constantemente la historia laboral y realizar aportes voluntarios cuando sea posible. También sugieren solicitar doble asesoría antes de cambiar de régimen pensional.

Otro de los cambios importantes de la reforma será la posibilidad de traslado entre fondos privados y Colpensiones para algunas personas del régimen de transición.

Hallaron $168 millones en billetes falsos que eran transportados en bus de servicio público en Valle del Cauca

El proceso estará habilitado hasta el 16 de julio de 2026 para quienes cumplan ciertos requisitos de edad y semanas cotizadas.