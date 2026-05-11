Contrarrestar el contrabando y crear una cultura de legalidad en el comercio de la ciudad de Sincelejo es el objetivo de los operativos que desarrolla el grupo operativo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre.

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El personal que lo integra adelanta inspección, vigilancia y control en los establecimientos abiertos al público en los que distribuyen o comercializan productos sujetos al impuesto al consumo como lo son cigarrillos, licores y cervezas.

La ofensiva la adelantan con el acompañamiento de aliados estratégicos como la Secretaría de Salud Departamental, la Policía Nacional y el Batallón de Infantería de Marina No. 14.

Buscan contrarrestar el ingreso y comercialización ilegal de productos de contrabando para con ello proteger la salud de los consumidores y fortalecer la legalidad en Sucre.

Estos operativos los desarrollan en otros departamentos, incluso sobre los ejes viales.