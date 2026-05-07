Pese a que en la Universidad de Sucre retornaron las clases tras dos semanas de parálisis, el ambiente sigue estando tenso entre el rector y los docentes de planta, que por demás se mantienen en asamblea permanente.

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En las últimas horas los docentes de planta exteriorizaron a través de un comunicado su “profundo rechazo” a la realización de reuniones informales por parte de la alta dirección de la Universidad de Sucre con grupos seleccionados de profesores de las facultades de ingeniería y salud “ignorando y desestimando por completo las peticiones reiteradas de diálogo que ha elevado esta asamblea”.

Consideran que esto se trata de una falta de respeto que ratifica el maltrato al estamento docente de planta, y “que ya no solo se queda en los hechos públicos caracterizados por ataques sistemáticos de la comunidad en general, difamaciones, afectaciones al buen nombre de los docentes de planta y situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad personal y familiar, manifestamos gran preocupación por la ruptura del tejido social universitario, con la venia de sus directivos”.

Los docentes de planta, que son más de 100, exigen el respeto pleno a la dignidad, integridad y buen nombre, así como garantías para el ejercicio libre de sus derechos, al tiempo que reiteran que la Asamblea General de Profesores de Planta continúa en estado de asamblea permanente indefinida “hasta tanto se generen condiciones reales de diálogo, respeto y solución a las problemáticas planteadas y que se brinde respuesta de fondo a los 14 puntos y 10 exigencias presentadas en el manifiesto de declaratoria de asamblea permanente”.

Instan a su vez a la dirección de la Universidad a propender por la reconstrucción del tejido social, el respeto mutuo y la defensa de la institucionalidad universitaria.