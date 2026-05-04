La novena japonesa se quedó la noche del domingo 3 de mayo con el trofeo de Campeón del Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se desarrolló en la ciudad de Sincelejo.
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En el juego decisorio que se disputó en el Estadio Mundialista 20 de Enero, los japoneses le ganaron 4 carreras por 2 a Australia.
Además Japón se llevó el premio al jugador más valioso que es el lanzador Río Takahashi.
La medalla de bronce fue para la selección de México que le ganó 11 carreras a 5 a Nueva Zelanda.
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La novena de Colombia, que era anfitriona, no tuvo una buena participación, pero la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, WBSC, sí destacó a este país, pero en especial a la afición de Sincelejo, como la mejor del mundo al llenar diariamente los estadios con más de 10 mil espectadores.
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“Sincelejo con todas sus capacidades queda como la mejor afición a nivel mundial. El primer Mundial de esta disciplina se hizo en Sincelejo y por eso Sincelejo es Mundial”, anotó el alcalde Yair Acuña Cardales en la ceremonia de clausura del evento deportivo que contó con la participación de 12 selecciones del mundo.