La novena japonesa se quedó la noche del domingo 3 de mayo con el trofeo de Campeón del Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se desarrolló en la ciudad de Sincelejo.

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En el juego decisorio que se disputó en el Estadio Mundialista 20 de Enero, los japoneses le ganaron 4 carreras por 2 a Australia.

Además Japón se llevó el premio al jugador más valioso que es el lanzador Río Takahashi.

Eduardo Salcedo/Cortesía

La medalla de bronce fue para la selección de México que le ganó 11 carreras a 5 a Nueva Zelanda.

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La novena de Colombia, que era anfitriona, no tuvo una buena participación, pero la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, WBSC, sí destacó a este país, pero en especial a la afición de Sincelejo, como la mejor del mundo al llenar diariamente los estadios con más de 10 mil espectadores.

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“Sincelejo con todas sus capacidades queda como la mejor afición a nivel mundial. El primer Mundial de esta disciplina se hizo en Sincelejo y por eso Sincelejo es Mundial”, anotó el alcalde Yair Acuña Cardales en la ceremonia de clausura del evento deportivo que contó con la participación de 12 selecciones del mundo.