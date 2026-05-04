El sancocho de guandú ya no sabrá igual tras la muerte de su más grande cocinera en Barranquilla, Josefina Cassiani. La cocinera tradicional, fallecida este domingo, fue una de las grandes maestras de la sazón del Caribe.

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Y es que sin pretender cosa mayor que ser una portadora de tradición, la cocina de Josefina Cassiani, ubicada en la Calle 47 #52-45 en pleno Barrio Abajo, permanecía abierta desde Barrio Abajo hacía el mundo con un solo propósito, convertirse en un instrumento de narración del patrimonio inmaterial de todos los barranquilleros.

Su relación con la cocina se remontaba a la niñez, y con crianza estuvo marcado por un legado matriarcal que aún sostiene, recuerda que aprendió de vista los saberes culinarios de su madre, tías y abuelas.

Precisamente, Patricia Maestre, directora de Sabor Barranquilla feria a la que Josefina fue una asidua invitada gracias a su conocimiento culinario, dijo tras su muerte que: “Hoy me despido de una gran amiga, que me enseñó el verdadero significado de la generosidad, una cómplice de Sabor Barranquilla desde que arrancamos”.

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Y añadió: “Matrona de matronas, Jose llevó a la cocina de tradición al más alto nivel, confiriéndole el respeto merecido en todos los escenarios en los que fue invitada. Una gran dama que nunca olvidaré. Qué gran falta me vas a hacer, querida amiga”.

Por su parte, Carnaval de Barranquilla S.A.S, lamentó profundamente la partida de Josefina Cassiani, maestra de la gastronomía y querida matrona de Barrio Abajo, quien nos conquistó con sus recetas, su carisma y esa sazón inconfundible que llevaba en cada preparación.

“Josefina aportó identidad, memoria y sabor a nuestra fiesta. Una verdadera portadora de la tradición. Enviamos un abrazo solidario y fortaleza a sus familiares y amigos”.

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También, la Secretaría de Cultura del Distrito, indicó que era una “querida matrona y maestra de la cocina en Barrio Abajo. Portadora invaluable de nuestra tradición gastronómica. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Paz en su tumba”.