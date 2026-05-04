Si el vallenato tiene aristocracia, ‘El Cocha’ Molina ostenta la corona. Su participación en este sencillo no es una simple colaboración; es una cátedra de fineza y sensibilidad. Como uno de los Reyes Vallenatos más encumbrados de la historia, Molina aporta una ejecución sutil que rescata la esencia romántica del género, inyectándole una profundidad emocional que solo un virtuoso de su calibre puede lograr.

En ‘El Último Disco’ el acordeón de Molina no solo acompaña; narra. Su estilo, caracterizado por una limpieza técnica impecable y un sentimiento genuino, le otorga a la canción un carácter diferenciador dentro del álbum, recordándonos por qué el sonido del fuelle es el alma de Colombia.

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Gonzalo Arturo Molina, más conocido como ‘El Cocha’ Molina, nació en Valledupar, Cesar, el 11 de junio de 1965. Este artista y acordeonero de música vallenata ha sido ganador de las categorías “Rey Vallenato Aficionado”, “Rey Vallenato Profesional” y “Rey de Reyes”, del Festival de la Leyenda Vallenata. Este galardón es un premio al mejor acordeonero. Molina es, además, el último Rey de Reyes tradicional que aún está activo en tarima.

Por otra parte, ‘El Cocha’ Molina ha grabado producciones musicales con los más reconocidos artistas del vallenato, como: Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Ivan Villazón, Jorge Oñate, entre otros. Y en 1995 grabó una producción musical con la cantante Gloria Estefan, en el renombrado estudio Crescent Moon en Miami, titulada Abriendo Puertas. Álbum que ganó un premio Grammy y un éxito que le permitió ser reconocido a nivel internacional, llevando las notas de acordeón por el mundo entero y dejando el folclor vallenato por lo alto.