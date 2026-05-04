La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Educación, informó que la ciudad recibió la quinta renovación consecutiva de su certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento que ratifica el compromiso de la Administración distrital con la excelencia y la mejora continua.

Es importante recordar que este reconocimiento fue otorgado por primera vez hace 16 años, durante la primera Administración del alcalde Alejandro Char y desde ese entonces ha sido renovada cada 3 años de manera ininterrumpida.

“Cuando llegamos a la Alcaldía por primera vez encontramos un panorama totalmente desalentador, nuestros niños se encontraban en las peores condiciones, y desde ese momento le apostamos a dignificar su educación, a ofrecerles una infancia digna, no solo fortaleciendo sus procesos académicos sino brindándoles una formación de alta calidad y, dentro de ese proceso de transformación, hace 16 años Barranquilla hizo historia al convertirse en la primera Secretaría de Educación de Colombia en obtener una certificación de calidad”, celebró el mandatario distrital.

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Desde entonces, la entidad ha fortalecido una forma de trabajo basada en procesos, organización y mejoramiento permanente, siempre con el objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad educativa.

Actualmente, esa apuesta muestra resultados concretos. La renovación de esta certificación respalda una gestión que ha permitido importantes avances en cobertura, acceso, permanencia y ampliación de la oferta educativa, además del fortalecimiento de las trayectorias escolares y la generación de más oportunidades para niñas, niños y jóvenes de Barranquilla.

También refleja logros significativos como el posicionamiento de 16 instituciones educativas distritales en categoría A+ y 28 en categoría A, el impulso al bilingüismo, el fortalecimiento de alternativas para el acceso a la educación superior y la consolidación de una infraestructura educativa más digna y moderna. La transformación también se ha vivido al interior de la entidad.

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La secretaría ha fortalecido sus procesos, ha modernizado su funcionamiento, ha impulsado una atención más eficiente al ciudadano y ha promovido una cultura institucional basada en el trabajo en equipo, la mejora permanente y la organización por procesos.

A esto se suma el acompañamiento a las instituciones educativas mediante el fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control, así como el respaldo constante a los docentes a través de procesos administrativos oportunos y acciones de formación continua.

Durante la ceremonia de entrega también se rindió un reconocimiento especial a los enlaces de calidad de la Secretaría Distrital de Educación, quienes fortalecieron sus habilidades en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad mediante procesos de formación desarrollados con Icontec.

A su turno, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que este reconocimiento evidencia una cultura institucional basada en el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio, fortalecida bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Cha.

“Recibir esta quinta renovación del certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 nos llena de orgullo. Este logro resume 16 años de esfuerzo y mejora continua, y nos impulsa a seguir consolidando una gestión organizada y centrada en las personas, para brindar un servicio más eficiente y cercano a la comunidad educativa, con más calidad y oportunidades para transformar vidas”.

Por su parte, el director regional de Icontec para la Costa Caribe, Simón Bolívar Meneses, destacó que el hecho de que la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla haya sido la primera del país en certificarse en calidad y que, además, haya logrado sostener este reconocimiento durante 16 años, constituye un logro histórico que evidencia el poder transformador de la calidad en un sector tan fundamental como la educación.

Asimismo, resaltó que este resultado ha sido posible gracias al compromiso institucional y al liderazgo del alcalde Alejandro Char, quien ha creído firmemente en procesos que generan transformación real para los estudiantes, sus familias y toda la ciudad.