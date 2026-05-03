Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector turístico, la Gobernación del Atlántico inició un ciclo de formación especializado dirigido a empresarios, operadores y actores del ecosistema turístico del departamento.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con la Corporación Universitaria Americana, arrancó con la sesión “Formaliza para crecer: bases legales del turismo”, desarrollada en el edificio Cosmos de esta institución académica.

Durante la jornada se abordaron temas de derecho comercial aplicado al turismo, con énfasis en herramientas legales que permitan a los negocios operar de manera segura, competitiva y acorde con la normatividad vigente.

El programa beneficia a 41 empresas provenientes de municipios como Baranoa, Barranquilla, Galapa y Piojó, con una participación inicial de 38 asistentes, lo que refleja un alcance territorial enfocado en fortalecer la cadena de valor del turismo en el departamento.

De acuerdo con el subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro, esta estrategia responde al crecimiento que ha tenido el destino y a la necesidad de consolidar el sector privado.

“El destino se ha venido transformando, ha venido generando infraestructuras, productos y atractivos, y hoy sentimos la responsabilidad de fortalecer todo el brazo privado. Esto le apunta directamente a los indicadores de competitividad, a la mejora del talento humano y a garantizar una excelente prestación del servicio”, afirmó.

El funcionario destacó que el enfoque del programa es práctico, orientado a brindar herramientas que permitan a las empresas escalar y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.

“No queremos quedarnos en la teoría, sino entregar herramientas reales para que los negocios puedan crecer y posicionarse mejor”, agregó.

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El ciclo contempla cinco sesiones especializadas que abordarán temas legales, financieros, comerciales, mercadeo, ventas, costeo de productos turísticos y experiencia del viajero.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico resaltó que este proceso hace parte de una apuesta por profesionalizar el sector turístico, mejorar la calidad de los servicios y generar mayores oportunidades económicas en el territorio.

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Desde el sector, la iniciativa fue bien recibida. Nayibe Navarro, representante del gremio de agencias de turismo, señaló que este tipo de espacios responden a las necesidades actuales del sector.

“Con el crecimiento que está teniendo el Atlántico, necesitamos formarnos para responder a esa dinámica y trabajar de manera articulada”, indicó.

Además del componente formativo, el programa busca consolidar una red de empresarios con mayores capacidades para diseñar productos turísticos, estructurar portafolios y mejorar sus modelos de negocio.

Las próximas sesiones se desarrollarán en mayo, como parte de una estrategia integral que apunta a consolidar al Atlántico como un destino turístico más competitivo, sostenible y enfocado en la experiencia del visitante.

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