La Institución Universitaria de Barranquilla se consolida como referente tecnológico en la ciudad con un nuevo registro calificado para el programa de Ingeniería de Software.

Este nuevo programa permitirá a los estudiantes avanzar progresivamente desde la formación tecnológica hasta el nivel profesional, fortaleciendo las competencias en desarrollo de software, innovación y transformación digital, en línea con las necesidades del sector productivo.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char confirmó que este registro calificado será por 7 años y se consolida como una iniciativa clave que se articula mediante ciclos propedéuticos con la Tecnología en Desarrollo de Software.

“Este es un paso firme hacia la Barranquilla que soñamos, una ciudad moderna, innovadora y con oportunidades reales para nuestros jóvenes. Desde el Distrito seguimos respaldando a la IUB para que más estudiantes accedan a programas de alta calidad que los preparen para los retos del mundo digital”, comentó.

Agregó que “este logro no solo valida la excelencia académica de la institución, sino que consolida la visión del Distrito de transformar el territorio a través de la innovación digital, brindando a los jóvenes barranquilleros herramientas reales para liderar la cuarta revolución industrial desde el sector público”.

Por su parte, el rector de la IUB, Arcesio Castro Agudelo, aseguró que este nuevo programa representa un hito en el fortalecimiento académico institucional.

“La aprobación de este programa reafirma nuestro compromiso con una educación pertinente, de calidad y alineada con las dinámicas globales. La Ingeniería de Software permitirá formar profesionales capaces de liderar procesos de innovación tecnológica y aportar al desarrollo social y económico de nuestra región”, indicó.

De esta manera, la decisión del registro calificado, que se hace oficial mediante la Resolución No. 010668 del 22 de abril de 2026, autoriza la oferta del programa en modalidad presencial en Barranquilla y Soledad, con un total de 165 créditos académicos y admisión cuatrimestral.

Este avance se suma a la acreditación institucional en alta calidad obtenida por la IUB en 2024, y ratifica su papel como una de las principales instituciones públicas de educación superior del Caribe colombiano.

Cabe resaltar que esta nueva oferta académica, la IUB continúa aportando a la formación de talento humano altamente calificado, impulsando el crecimiento tecnológico y la competitividad de Barranquilla y el Atlántico.