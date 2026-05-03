En varias calles de Alameda del Río, algunos vehículos llevan tanto tiempo estacionados que ya hacen parte del paisaje. Bajo el sol y la lluvia, estos carros muestran un evidente deterioro: llantas desinfladas, pintura desgastada y partes oxidadas.

Más que una molestia visual, el problema ya empieza a sentirse en la movilidad del sector. Los automotores ocupan espacio en la vía, reducen el paso y obligan a conductores y peatones a sortearlos a diario.

Vecinos aseguran que la situación no es nueva y que, con el paso de los meses, cada vez son más los carros que quedan en el abandono. Por eso, piden a las autoridades que intervengan y retiren estos vehículos para recuperar el espacio público y mejorar el tránsito en la zona.

Mabel Eugenia Castillo Valencia, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, aseguró que la situación no es nueva y que, pese a los reportes, el problema persiste.

“Actualmente, en el entorno de los conjuntos hay muchos vehículos abandonados. Esto lo reporté en su momento a la Secretaría de Tránsito y Movilidad e incluso se dejó constancia en un acta durante una reunión reciente”, explicó.

Según la líder comunal, se trata de una problemática que lleva tiempo y que ha sido puesta en conocimiento tanto de las autoridades de tránsito como de la Policía Nacional. Aunque reconoce que ha habido disposición institucional, advierte que la raíz del problema también está en la falta de parqueaderos frente al número de viviendas en la zona.

JHONY OLIVARES La situación ha generado problemas de movilidad debido al uso del espacio público que indeterminadamente utilizan estos vehículos.

“La gente, al no tener dónde parquear, se ve en la obligación de dejar los vehículos en las calles. Pero esto ya se volvió un problema grande de ciudad”, afirmó.

La situación, además de afectar la movilidad, ha tenido consecuencias en emergencias. Castillo aseguró que en varias ocasiones los bomberos no han podido ingresar con facilidad ante conatos de incendio, y que ambulancias también han tenido dificultades para llegar a atender heridos o enfermos.

Desde la Junta de Acción Comunal se han intentado alternativas, como socializar las placas de los vehículos en abandono con las administraciones de los conjuntos para ubicar a sus propietarios. En algunos casos ha funcionado, pero no ha sido suficiente.

“Ya hemos agotado todos los recursos. Considero que la grúa debe llevárselos porque están abandonados”, sostuvo.

Aunque las grúas han hecho presencia en el sector, la líder cuestionó que no se estén retirando los vehículos en peor estado. “Se llevan carros que la gente usa a diario, pero los que están espichados y llevan meses ahí, siguen ocupando espacio público”, dijo.

Entre los compromisos adquiridos con la Secretaría de Tránsito, mencionó ajustes en los horarios de restricción de parqueo, lo que ha evitado algunos operativos en la madrugada. Sin embargo, insiste en que se necesitan soluciones de fondo.

“Estamos pidiendo a la Alcaldía que habilite espacios como parqueaderos públicos a bajo costo y que se construyan bahías, como ya se ha hecho en otros sectores de Barranquilla. Si no, esto va a seguir igual”, agregó.

Castillo hizo un llamado a los propietarios de vehículos abandonados a retirarlos. “Les están quitando el espacio a quienes sí necesitan el carro para trabajar o llevar a sus hijos al colegio. No se justifica que un vehículo dure un año tirado en la calle”.

Gerardo Varela se mudó al sector de Alameda del Río hace tres meses, lejos de imaginar que aun comprando parqueadero también tenía que padecer los problemas de movilidad que hay en sus vías.

“Es algo bastante complicado. No sé qué medidas tendrá que tomar el tránsito, pero la verdad es que es algo bastante delicado”, dijo Varela.

De igual manera, destacó la necesidad de que las autoridades locales le hagan frente a esta situación que estaría incentivando a que las calles del sector se conviertan cada vez más en un cementerio de vehículos abandonados.

“Hay bastantes carros en este estado de cementerio. Carros que aparte de todo se encuentran de lado y lado de la vía y el vehículo que sí necesita transitar debe pasar en medio de estos exponiéndose a rozarlos y que ahí salgan los dueños que los dejaron tirados. A mí me pasó que hace pocos días medio rocé otro carro y quería que le pagara $300 mil”, expresó.

El hombre también cuestionó el hecho de que las autoridades no tomen medidas para frenar el abandono de estos vehículos en pleno espacio público debido a que sin un ente regulador el reto de movilidad se incrementa.

Posibles sanciones

La presencia de vehículos abandonados en vías de Alameda del Río, en Barranquilla, sigue generando preocupación por su impacto en la movilidad y el uso del espacio público. Así lo advirtió el consultor en movilidad y seguridad vial, Isidro Ruiz, quien explicó las implicaciones de esta situación tanto para la circulación vehicular como para los propietarios de estos automotores.

Ruiz señaló que, por norma general, existen sectores donde no se debe estacionar vehículos, debido a que estos reducen la capacidad de las vías y generan obstrucciones. Aunque hay calles donde el parqueo está permitido en ciertos horarios o por tratarse de zonas de baja movilidad, el panorama es distinto en corredores principales.

JHONY OLIVARES

“En el caso de la carrera 43, en la continuación hacia Alameda del Río, es una vía amplia con tres carriles y un boulevard. Sin embargo, lo delicado es que los residentes o algunas personas dejan vehículos abandonados en mal estado y esto genera caos”, explicó.

El experto advirtió que esta práctica agrava los problemas de congestión que ya enfrenta el sector. “Alameda del Río tiene problemas con el tema de congestión, entonces si a eso le sumamos que los residentes dejan los vehículos abandonados en la calle, el problema se va a agudizar si no se presta atención a tiempo”, indicó.

Frente a esta situación, detalló que el procedimiento correcto es que la autoridad de tránsito ubique a los propietarios, les notifique y les exija tomar decisiones sobre los vehículos, ya sea retirarlos, guardarlos, repararlos o chatarrizarlos. En caso de incumplimiento, estos podrían ser inmovilizados y trasladados a patios.

Además, advirtió sobre las consecuencias económicas para los dueños. “La autoridad de tránsito puede sancionar por mal parqueo, como se conoce en Barranquilla, y la Oficina de Espacio Público también puede notificar por el uso indebido del espacio público, lo que acarrea multas”, precisó.

Incluso, añadió que la entidad de espacio público tiene la potestad de retirar cualquier elemento que invada estas zonas, incluidos los vehículos abandonados, como parte de las acciones de control urbano.

El llamado de los expertos es a intervenir de manera oportuna para evitar que esta problemática continúe creciendo y termine afectando aún más la movilidad en este importante sector de la ciudad.

Así va la movilidad

El panorama de Alameda del Río es altamente conocido debido a que la movilidad es uno de los principales retos que enfrenta el sector y es por esto que desde la Alcaldía de Barranquilla se ha trabajado en proyectos en aras de mejorar la problemática.

Una de las grandes apuestas del Distrito es la construcción del intercambiador vial y la creación de puentes con el propósito de que sea un sector con más conexión y fluidez; sin embargo, en las vías internas de Alameda aún queda mucho por hacer.

EL HERALDO le consultó a la Alcaldía de Barranquilla para conocer detalles de cómo se abordará la situación de los vehículos que se encuentran en estado de olvido en las principales calles del sector y al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.