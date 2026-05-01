Con los goles de Martín Garay y de Ignacio Russo, el Tigre se impuso este jueves por 2-0 ante América de Cali en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

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Garay (m.14) y Russo (m.28) le pusieron fin a una racha del Matador de doce partidos sin ganar.

Tras este resultado, y a la espera más tarde del juego entre Macará y Alianza Atlético, se generó un triple empate con cuatro unidades entre Tigre, Macará y América de Cali, mientras que el equipo peruano suma una unidad.

Tigre salió desde el primer minuto con vocación ofensiva y antes del cuarto de hora logró ponerse en ventaja con una buena jugada de Santiago López que llegó hasta el fondo y tiró un centro para que Garay empujara el balón a la red.

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El equipo dirigido por Diego Dabove no detuvo su presión y a los 28 minutos aumentó la ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Ramón Arias para que Russo anotara el segundo gol.

En el complemento, el conjunto colombiano fue un poco más intenso pero no logró vulnerar la portería defendida por Felipe Zenobbio y Tigre pudo romper la racha de doce partidos (diez por torneo local y dos por Copa Sudamericana) sin triunfos.

En la cuarta jornada del Grupo A, Tigre visitará a Macará y América irá a Perú para medirse con Alianza Atlético.