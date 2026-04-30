El colombiano Luis Díaz sigue dejando huella en la élite del fútbol europeo. El extremo guajiro fue incluido en el equipo de la semana de la Champions League, reconocimiento que premia su gran partido el pasado martes en París, por el juego de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

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El colombiano fue protagonista en uno de los partidos más electrizantes del año al marcar uno de los goles en la caída 5-4 del Bayern Munich frente al Paris Saint-Germain. En un duelo cargado de emociones, ida y vuelta permanente y alto ritmo, el extremo volvió a responder con jerarquía, aportando en el frente de ataque y siendo un constante dolor de cabeza para la defensa rival.

El guajiro no solo aportó con su anotación, sino que fue uno de los jugadores más insistentes en ofensiva, explotando su velocidad, su capacidad en el uno contra uno y su lectura de los espacios. Su actuación, más allá del resultado, fue suficiente para meterse entre los mejores de la jornada, reafirmando su estatus como uno de los futbolistas sudamericanos más influyentes en el presente torneo.

El once ideal de la semana quedó conformado con David Raya en el arco; una línea defensiva integrada por Dayot Upamecano, Marc Pubill y Gabriel Magalhães; en el mediocampo aparecen Michael Olise, Vitinha, João Neves y Khvicha Kvaratskhelia; mientras que en la zona de creación figura Antoine Griezmann, acompañando en ataque a Ousmane Dembélé y al propio Díaz.

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Más allá de la derrota, el colombiano continúa consolidándose como una de las piezas más importantes en su equipo dentro del contexto internacional.

Luis Díaz y su equipo, el Bayern Munich, ahora buscarán la remontada en Alemania ante el actual campeón del torneo, el PSG. Deberán ganar por al menos un gol para forzar el alargue.