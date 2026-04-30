Continúa la ola de críticas para Jermein Peña. El defensa samario no se ha salvado del enojo y desahogo de la afición de Junior por su infantil e irresponsable expulsión en la derrota 2-0 ante Sporting Cristal, el martes pasado en Lima, Perú, en la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

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Mientras el juniorismo en pleno, incluso uno de sus grandes ídolos, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, pide una sanción ejemplar, en la directiva del equipo se toman su tiempo para adoptar una de ante el comportamiento reincidente del jugador, que este año ya había visto la tarjeta roja con una irracional agresión en el compromiso de Liga ante Nacional, en Barranquilla.

“Tendríamos que esperar para ver todos los informes. Tenemos una reunión, la cual hacemos periódicamente, para ver si hay alguna determinación en ese caso. No es frecuente que se presenten ese tipo de determinaciones. Hay que consultar para ver que piensa el resto de integrantes de la Junta Directiva”, expresó Antonio Char Chaljub en diálogo con EL HERALDO.

“Entre hoy (jueves) y mañana (viernes) vamos a recibir un informe del cuerpo técnico de todo lo ocurrido, y después decidiremos lo que se va a hacer, o si requerimos otra reunión específica para ese tema”, agregó.

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El máximo directivo del club caribeño consideró que la expulsión de Peña imposibilitó una victoria en un partido en el que eran alcanzables los tres puntos.

“Es una acción desafortunada para Junior, definió la situación a favor del equipo rival, en un partido decisivo, significativamente casi todo. Una acción de esta naturaleza no corresponde al nivel de responsabilidad que se debe tener en el club”, comentó Char Chaljub.

A pesar de que los ‘Tiburones’ solo acumulan un punto luego de tres partidos disputados, Antonio Char Chaljub no pierde las esperanzas de que se pueda conseguir la clasificación a la segunda ronda en los tres cotejos que restan.

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“Siento que todavía tenemos posibilidades, lo que sí creo es que no aprovechamos una gran oportunidad de ganar (en Perú). Por como transcurría el partido, yo solo pensaba en un resultado positivo. Luego de la situación que se presentó, la percepción cambió, ya era difícil pensar en la victoria”, dijo el dirigente.

“Espero que el equipo levante, ha venido jugando algunos partidos en un nivel aceptable, como el que jugamos en Águilas Doradas, algunos partidos con buen nivel y resultados, otros no tanto”, agregó.

Sobre la irregularidad que ha venido acompañando al equipo de Arias, sobre todo en su forma de juego, el presidente del Junior manifestó: “Precisamente vamos a tener una reunión con el técnico para tener claridad sobre eso. Han existido muchos partidos seguidos, viajes, cambios en las alineaciones, pero creo que el equipo tiene una nómina suficientemente amplia para afrontar ambos torneos, Liga y Copa Libertadores”.