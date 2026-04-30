El grupo colombiano Monsieur Periné, ganador de 2 premios Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones a los Grammy Anglo, presenta su nuevo álbum Instrucciones Para Ser Feliz a través de 5020 records, un proyecto de 19 canciones que marca una nueva etapa en su carrera, expandiendo su sonido mientras se mantiene fiel a su esencia.

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Con una mezcla de pop, ritmos caribeños y sonidos latinos alternativos, el álbum se construye como un viaje emocional que reflexiona sobre la felicidad, la identidad, el amor y las historias que nos conectan como personas. A lo largo del proyecto, la banda logra capturar una sensación cálida y optimista, invitando a escuchar, sentir y reconectar.

El álbum producido por Fux Beat incluye colaboraciones con artistas como: Carlos Vives, PJ Sin Suela, Piso 21, Juliana, Luísa Sonza, Bebo Dumont, Jossman y Bejuco, creando un universo sonoro diverso que cruza fronteras y géneros, mientras mantiene el sello distintivo de Monsieur Periné.

El lanzamiento del álbum llega acompañado por el video oficial del focus track “Natural” junto a Rawayana grabado la semana pasada en el Movistar Arena de Bogotá durante un parche entre amigos, y que refleja la frescura y buena vibra que define la canción.

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Producido por La Ruta y dirigido por Iván Vernaza, el visual acompaña esta nueva etapa con una sensibilidad orgánica que conecta con el mensaje central del álbum: dejar que todo fluya. Además, el tema “La Felicidad (Interludio)” inspirado en Gabriel García Márquez, incorpora un fragmento en la voz del propio autor colombiano reforzando la conexión del álbum con la literatura, la identidad y la sensibilidad latinoamericana.

Catalina García, voz líder de Monsieur Periné, comparte: “Este álbum es un homenaje al acto creativo. Todos somos obra de un gran creador y, a la vez, tenemos la capacidad de crear a través de nuestras acciones. Ahí es donde encontré mis propias instrucciones para ser feliz. No se trata de darle a la gente una lista de instrucciones, sino de recordar que todos tenemos el poder de crearlas. Las canciones son un acto creativo en sí mismas, una invitación a conectar con esa capacidad. También es una celebración de la comunidad: este álbum está hecho a partir de muchas voces, porque crear es un proceso colectivo. Es un homenaje a esa comunidad creativa que se atreve a enfrentarse al lienzo en blanco, al cambio y al misterio. Al final, es eso: celebrar lo que somos y recordar que tenemos ese poder”.

Por su parte, Santiago Prieto, guitarrista de la banda, añade: “Este es nuestro quinto álbum de estudio y es, sin duda, para mí, el álbum más retador que hemos hecho después de estar casi dos décadas juntos haciendo música con Cata. Cada álbum que hemos hecho ha sido un reto creativo en el que llevamos nuestra búsqueda a forzar los límites, a romper los moldes, a rehuir la repetición, a desdibujar las propias fronteras. Nacen entre viajes, entre aciertos, entre dudas, explorando, jugando al ensayo y error buscando las palabras, texturas, formas, colores, melodías y armonías que dan vida a las canciones. Este álbum me ha invitado a ver la música que hacemos de otra manera, me ha llevado a explorar la zona de lo incómodo, a enfrentar el síndrome del impostor y a poner en cuestión las formas que con el tiempo se hacen costumbres. Es un disco hecho entre Miami y Bogotá que surgió de la colaboración con otros creadores, de la interacción entre amigos, jugando a crear mundos y canciones. Es un álbum que me deja muchos amig@s y una amistad más sólida con Cata”.

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Instrucciones Para Ser Feliz no solo representa una evolución musical, sino también una declaración de propósito para la banda, que continúa posicionándose como una de las propuestas más auténticas y relevantes de la música latina contemporánea.

Tras una trayectoria que incluye múltiples nominaciones al Latin Grammy y presentaciones en escenarios icónicos alrededor del mundo, Monsieur Periné abre este nuevo capítulo reafirmando su identidad artística y su capacidad de conectar profundamente con audiencias globales.