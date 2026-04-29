En redes sociales se hizo viral un video de seguridad en el cual muestra un gran momento heroico por parte de cinco estudiantes en Mississippi, Estados Unidos.

Comisión Europea acusa a Meta de no impedir el acceso a Facebook e Instagram a menores de 13 años

Vantara, el santuario animal de 1.200 hectáreas en la India que busca acoger a hipopótamos de Pablo Escobar

Medicina Legal confirma identidad de rabino estadounidense desaparecido en Bogotá

Los jovencitos lograron evitar una tragedia mientras viajaban en un bus escolar. El incidente ocurrió cuando la conductora, identificada como Leah Taylor, sufrió un ataque de asma que le hizo perder el conocimiento mientras estaba al volante.

El vehículo, sin control, comenzó a avanzar y a ganar velocidad, generando pánico entre los pasajeros

Captura de pan Conductora del bus escolar perdió el conocimiento cuando manejaba

Ante la emergencia, varios estudiantes reaccionaron de inmediato y se dirigieron hacia la cabina. Sin experiencia previa, lograron coordinarse para manipular el volante, los frenos y el acelerador, consiguiendo detener el bus de forma segura.

Uno de los jóvenes, Darrius Clark, relató que el momento fue caótico, ya que al intentar frenar el vehículo casi pierde el equilibrio debido a la velocidad que había alcanzado.

Captura de pantalla Estudiantes se salvaron de un choque luego que la conductora quedara inconsciente

“El bus empezó a avanzar. Empezó como a ganar velocidad, así que cuando pisé los frenos, casi me lanza por el parabrisas”, dijo el muchacho.

Gracias a la rápida intervención de los estudiantes, la situación no dejó personas heridas, y el hecho ha sido destacado como un ejemplo de reacción oportuna ante una emergencia inesperada.