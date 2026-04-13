Después de completar un viaje de diez días alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II, la ingeniera Christina Koch volvió a la Tierra junto a sus compañeros Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen.

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Recientemente en su cuenta de Instagram @astro_christina mostró algunos reencuentros con sus familiares, pero uno de los videos más emotivos fue el reencuentro con su mascota Sadie.

Instagram astro_christina El reencuentro de Christina Koch con su perrita Sadie

En el clip audiovisual se ve cuando Koch llega a la casa y fue sorprendida por la efusiva reacción de Sadie, quien no dudó en correr hacia ella y abalanzarse con emoción.

El momento fue captado en video y compartido posteriormente en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Junto al video, la astronauta compartió una reflexión: “Estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil”.

Instagram astro_christina La ingeniera Christina Koch junto a su perrita de apoyo emocional Sadie

Igualmente, en el mismo post compartió otros videos, donde Koch aparece junto a su mascota disfrutando de la playa, liberando energía y compartiendo un momento de tranquilidad tras días de exigencia física y mental.

La ingeniera compartió las imágenes cuando se reencontró con su esposo Robert Koch, con quien está casada desde el 2015.