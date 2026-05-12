Bad Bunny volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir varios recuerdos de su más reciente visita a Medellín, ciudad donde se presentó en enero de 2026 como parte de su gira mundial.

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A través de sus historias de Instagram, el artista publicó videos recorriendo distintos lugares del Valle de Aburrá, incluyendo calles de Sabaneta, momentos de descanso en piscina y salidas nocturnas por Provenza.

Instagram badbunnypr Bad Bunny compartió videos de su paso por Medellín en Enero

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la música que eligió para acompañar las imágenes: “Tú eres la reina”, clásico vallenato interpretado por Diomedes Díaz.

La publicación generó miles de reacciones entre seguidores colombianos y fanáticos del artista urbano, quienes destacaron el inesperado guiño de Bad Bunny a la música vallenata y a la cultura colombiana.

🐰🪗 ¡Bad Bunny "Caciquista"! El cantante publicó en sus stories “Tu eres la reina” de Diomedes Díaz, durante su estancia en la capital antioqueña para sus presentaciones de DTMF.



El crossover que no sabíamos que necesitábamos 🇨🇴 #BadBunny #DiomedesDiaz #Medellín pic.twitter.com/SHiJW5YWIa — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2026

La canción compartida pertenece al álbum ‘Título de Amor’, lanzado en 1993, y fue escrita por el compositor Hernán Urbina Joiro. Con el paso de los años, el tema se convirtió en uno de los más recordados del repertorio de Diomedes Díaz, el “Cacique de La Junta”.

Además de los videos, Bad Bunny publicó un extenso mensaje dedicado a Medellín y al público colombiano, donde aseguró que la energía vivida durante sus conciertos en el Estadio Atanasio Girardot fue una de las más especiales de toda su gira.

Ayer Bad Bunny rindió homenaje a Diomedes Díaz y hoy rinde homenaje a Yeison Jiménez. Enorme gesto con Colombia 🇨🇴🤍 pic.twitter.com/ktopTFxxp9 — Kevsh (@mvsicmvn) January 25, 2026

“Por muchos años he visitado Medellín y siempre me he llevado bonitas experiencias, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Atanasio fue otra cosa”, escribió el artista en una de sus historias recordando enero cuando se presentó en donde también tocaron música de Díaz.

También agradeció el cariño recibido durante su estadía en la ciudad y afirmó que Medellín fue una de las plazas con mayor energía en el tour. “¡Medellín lo dio todo y más! Gracias Medallo por aceptarme y quererme”, expresó.

Bad Bunny comparte varios momentos de su estancia en Medellín. 🇨🇴 ¿Amamos esta vibra de Benito? ❤️‍🔥



CC: badbunnypr pic.twitter.com/RBUWp8UKpn — EstiloDF (@EstiloDF) May 12, 2026

El cantante se presentó en Colombia los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, reuniendo a miles de fanáticos en la capital antioqueña.

Ahora, el artista puertorriqueño se prepara para continuar la etapa europea de su tour, que incluirá presentaciones en países como España, Portugal, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.