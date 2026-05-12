En las últimas horas se registró un robo en un establecimiento comercial en el centro de Bogotá que llamó la atención de las autoridades por la forma en que los delincuentes implementaron uniformes de policías para perpetrar el delito.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Bogotá, el robo, que ocurrió sobre la carrera décima con calle novena, se registró cuando tres hombres llegaron al establecimiento usando chaquetas similares a las utilizadas por unidades de investigación de la Policía.

Testigos del hecho relataron que los delincuentes aseguraron que iban a realizar un allanamiento como supuesto control de la Sijín. Uno de los delincuentes ingresó al local, mientras que los demás permanecieron en la parte externa para no dejar pasar a clientes o trabajadores de otros comercios cercanos.

“Llegan tres tipos, uno de ellos salta la la vitrina, entra por una de las ventanas. Los otros dos desde afuera lo ammedrantan, lo golpean. El de adentro es el que coge toda la mercancía”, indicó una familiar del comerciante que resultó herido a Noticias Caracol.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento del robo. En videos se nota cuando uno de los ladrones golpea al propietario. El comerciante recibió un disparo que le causó heridas de gravedad, por lo cual permanece bajo atención médica especializada.

“Mi esposo en estos momentos está en estado bastante delicado. La bala le afectó varios órganos, está en sedación, con tubo, y tiene varios golpes en la cabeza”, declaró la esposa del dueño del local al mismo medio.

Las autoridades estiman que el monto robado supera los 100 millones de pesos en oro y mercancía. Se supo que uno de los delincuentes también resultó herido, al parecer impactado por una bala que rebotó.