La decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de los dineros de las personas que pasaron de los fondos privados de pensiones a Colpensiones con la reforma pensional ha levantado ampollas en el Ejecutivo y, por supuesto, en el fondo de pensiones del Estado que pide que los recursos sean transferidos.

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Uno de los varios que criticó la medida fue el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, que dice no entender la decisión del alto tribunal teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 100: “Entonces, las 109.000 personas que se trasladaron de fondos privados a Colpensiones tienen el derecho a que los fondos privados trasladen esos recursos a Colpensiones”.

Dussán Calderón, en entrevista con Caracol Radio, afirmó que “esta suspensión del decreto 415 impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados, trasladados voluntariamente a Colpensiones”.

“Lo que tenemos que precisar es que a las 25.000 personas se le iban a pagar sus pensiones y se le están pagando con los recursos que señaló la ley. La ley dijo claramente que cuando se consolide el derecho, sus recursos que están en las AFP deben ser traslados a Colpensiones para pagarles”, precisó el funcionario a la emisora capitalina.

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Fue crítico con las AFP que pidieron al Consejo de Estado tumbar el decreto que, de momento, se encuentra suspendido mientras se toma una decisión de fondo: “Los fondos privados de pensiones no le pueden mantener secuestrados los dineros de la gente que se trasladó y consolidó el derecho, que supera los 5 billones de pesos”.

En ese sentido, señaló que así como Colpensiones ha reclamado los recursos las más de 109.000 personas trasladadas de manera voluntaria también harán lo propio con los fondos privados a los que se encontraban afiliados.

Además, sembró cierta duda sobre el magistrado del Consejo de Estado que ordenó la suspensión pues solo “tres días antes de que se cumpla el tiempo y que los fondos privados debieran de pasarle por pensiones los $5 billones, el señor magistrado cambia de opinión”.

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El presidente de Colpensiones agregó que la petición de súplica elevada por el Gobierno nacional no fue escuchada y que en respuesta, el magistrado terminó por suspender la totalidad del decreto que solo estaba suspendido parcialmente. Para Dussán dicha suspensión “permite que los fondos privados de pensiones mantengan secuestrado los $20 billones de la gente que voluntariamente se trasladó y los $5 billones que debiera de haberlos trasladado al momento en que la gente consolidó su derecho”.

Finalmente, manifestó que la suspensión se dio con “un argumento inexistente”.