La cadena farmacéutica Drogas La Rebaja comenzará a operar como nuevo gestor de medicamentos de Nueva EPS en varios municipios del país, en medio de las dificultades que enfrenta la entidad por retrasos en la entrega de tratamientos y constantes quejas de los usuarios.

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La nueva medida confirmada por la Nueva EPS – que busca reorganizar su red de dispensación farmacéutica – está enfocada inicialmente para sus más de 70.000 afiliados en los municipios de Girardot, Ibagué y Soacha.

De acuerdo con la entidad, los usuarios en Ibagué que reciben atención en la IPS Viva 1A de la calle 27 deben acudir en el punto de dispensación ubicado en la Calle 38 #4H-26, barrio Magisterio, en la ciudad de Ibagué, en los horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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Para el caso de Girardot, el cambio de dispensario será a partir de este 12 mayo, mientras que para los usuarios en Soacha el servicio en Drogas La Rebaja sería desde el 19 de mayo.

La EPS señala que el objetivo es garantizar continuidad en los tratamientos y reducir las dificultades que actualmente enfrentan muchos pacientes para acceder a sus medicinas.

El Agente Especial Interventor para Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, indicó que esta alianza hace parte de un proceso de fortalecimiento operativo con el que se pretende optimizar la dispensación. Además, destacó la experiencia de Drogas La Rebaja en el sector farmacéutico y su capacidad para asumir la atención de los afiliados.