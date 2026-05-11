Este lunes 11 de mayo se retomó la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, en el marco de las presuntas irregularidades relacionadas con el registro de gastos de la campaña Petro Presidente 2022.

Lea más: Esposa de Rodolfo Hernández demanda a la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero por deuda que superaría los $354 millones

Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, dio respuesta a la última pregunta planteada por la defensa del procesado, la cual estaba relacionada con diez gastos que, al parecer, no habrían sido reportados de forma adecuada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su intervención, el funcionario mencionó en dos ocasiones a Laura Camila Sarabia Torres, quien se desempeñó como coordinadora logística dentro de la campaña presidencial.

Las irregularidades estarían vinculadas a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel ubicado al norte de Bogotá, cuyo costo ascendió a 27 millones de pesos.

Ver más: Invima lanza alerta por comercialización de agua potable fraudulenta: “Puede representar un riesgo para la salud”

“La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección y notificada al correo LauriSaabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, expresó.

Y añadió que “este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”.