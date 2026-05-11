El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026 expedido por el Gobierno para reglamentar el traslado de $5 billones de las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones.

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“No tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero. El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo”, criticó Sanguino a través de su cuenta de X.

Los $25 billones que el Gobierno buscaba sumar a sus ingresos seguirán de momento en las cuentas a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta tanto el alto tribunal no tome una decisión de fondo.

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Para el ministro del Trabajo, esta decisión genera “profunda preocupación” y, aseguró, debe ser una alerta para el país, pues actualmente, Colpensiones asume el pago de esas mesadas con cargo al sistema público, mientras los recursos continúan sin ser trasladados por los fondos privados.

“Se desconoce así un principio elemental: quien paga la pensión debe tener también los recursos para financiarla. Respetamos las decisiones judiciales, pero no se comprende que esta suspensión se extienda a personas cuyo derecho pensional ya fue reconocido y hoy es asumido por Colpensiones”, indicó.

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Y añadió que “no puede existir un sistema donde el Estado asume las obligaciones mientras los fondos privados conservan la plata de las y los trabajadores”.

Finalmente, Sanguino dijo que en conjunto con el presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda seguirán tomando todas las “medidas necesarias para defender el derecho de las y los colombianos a una pensión digna”.