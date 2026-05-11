Alias Deivis, señalado por las autoridades de integrar el Clan del Golfo y de dedicarse al perfilamiento de las víctimas, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Montelíbano, sur del departamento de Córdoba.

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Según la Policía, el aprehendido en la zona céntrica era el responsable de adelantar actividades criminales enfocadas al perfilamiento de víctimas y seguimiento a funcionarios de la fuerza pública con la finalidad de planear atentados selectivos.

En su contra estaba vigente una orden de captura proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Control de Garantías de Córdoba por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

El coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba, sostuvo que alias Deivi’ deberá responder por su presunta responsabilidad en al menos 12 homicidios y atentados en el municipio de Montelíbano, que es uno de los tres donde tiene su radio de acción, los otros dos son San José de Úre y Puerto Libertador.

Quedó a disposición de la autoridad solicitante que definirá su situación judicial.